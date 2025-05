Sostenibilità e inclusione per l’Arte e la Cultura: una giornata di riflessione a cura dell’Università per Stranieri di Perugia e del Festival dei Due Mondi di Spoleto

Questa Mattina, a partire dalle ore 9:30, l’Aula Magna di Palazzo Gallenga ospita l’incontro “Il Canto della Terra. Sostenibilità e Inclusione per l’Arte e la Cultura”: l’Università per Stranieri di Perugia il Festival dei Due Mondi di Spoleto proseguono così la loro collaborazione, proponendo una giornata di riflessioni sulla sostenibilità e l’inclusione per l’arte e la cultura.

Prendendo spunto dal titolo della prossima edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto, dedicato a Das Lied von der Erde (Il canto della terra) di Gustav Mahler, l’incontro vuole riflettere sull’importanza di trasmettere l’arte e la cultura attraverso politiche, modalità e scelte inclusive. Verranno presentate alcune tra le progettualità più significative realizzate in collaborazione con il territorio e con le scuole. L’intervento di apertura è affidato alla presidente dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) Marcella Mallen e al Dottor Mario Mattioli per l’Ufficio Scolastico Regionale. Per il Festival dei Due Mondi partecipano il Presidente della Fondazione Andrea Sisti, Marco Ferullo (Responsabile comunicazione) e Davide Placidi (Sviluppo Sostenibilità e Promozione), per l’Università saranno presenti Stefania Tusini e Alice Aguiari con la moderazione della Prof.ssa Maura Marchegiani (Presidente del Corso di Laurea in Scienze sociali per la Sostenibilità e la Cooperazione internazionale).

A questa giornata di riflessione seguirà, in una prospettiva di continuità, un evento di carattere pratico e ricreativo, a cura degli Studenti dell’Università per Stranieri di Perugia, che si svolgerà il 19 maggio presso il Campus universitario, dedicato alla cura e alla pulizia del Parco.

L’evento di presentazione consente un’evoluzione della collaborazione avviata, in continuità con la prima conferenza organizzata in ateneo nel 2024 e denominata “Educare alla cultura, l’Umbria come modello di sostenibilità culturale”.

L’incontro si inserisce inoltre nel percorso di valorizzazione congiunta delle eccellenze culturali del territorio, rappresentando un’ulteriore occasione per consolidare il legame tra il Festival e il mondo accademico.