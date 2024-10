Sostegno economico alle famiglie per le attività sportive

Un bando pubblico per facilitare l’accesso alle attività sportive. È questa l’indicazione arrivata ieri dalla Giunta comunale al Dipartimento 5, che segue i servizi sociali e lo sport, per garantire un sostegno economico alle famiglie impossibilitate a coprirne i costi.

Il lavoro a cui saranno chiamati gli uffici già dalle prossime settimane, con l’obiettivo di arrivare alla pubblicazione del bando nel 2025, punta ad individuare dei criteri di selezione che assicurino l’erogazione delle risorse a coloro che ne hanno effettivamente bisogno.

Insieme alla situazione economica certificata attraverso ISEE, verrà infatti coinvolto direttamente anche il settore dei servizi sociali per effettuare un’analisi approfondita dei casi di difficoltà accertati. Questo consentirà di individuare con maggiore precisione i potenziali beneficiari del sostegno, rendendo il processo di assegnazione dei contributi più equo e mirato e assicurando un utilizzo più efficace delle risorse economiche dell’Ente.

“La decisione nasce dall’aumento delle situazioni di difficoltà economica, che sta riducendo anche la possibilità di scelta delle famiglie rispetto alle attività sportive dei propri figli – ha spiegato il vicesindaco Stefano Lisci – L’indicazione che abbiamo dato come Giunta è di attivare un meccanismo efficace per supportare i cittadini in condizioni di reale necessità. Si tratta di una misura di equità sociale che richiederà un lavoro certosino da parte degli uffici per arrivare nel prossimo anno alla pubblicazione del bando”.