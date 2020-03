Sospesi tutti i campionati di calcio regionali fino al 15 marzo

Le decisioni del CRU: stop dall’Eccellenza fino al settore giovanile e scolastico – rinviati i tre derby spoletini

(DMN) – i campionati di calcio dilettantistico in Umbria, al momento, non verranno disputati a porte chiuse.

“Il Comitato Regionale Umbria – si legge nel comunicato Ufficiale appena diffuso – tenuto conto dell’evoluzione negativa in relazione al coronavirus Covid 19 resa nota dagli Enti Nazionali e Regionali preposti, preso atto del Decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04 Marzo 2020, ritenendo necessario dare priorità alla salute di tutti i propri tesserati,



D E L I B E R A



la sospensione di tutte le attività regionali e provinciali dilettantistiche e di Settore Giovanile e Scolastico, programmate dal Comitato Regionale Umbria e dalle sue articolazioni periferiche, fino al giorno 15 Marzo 2020.”

Sono quindi rinviate a data da destinarsi tutte le partite delle sei squadre di calcio spoletine nelle due giornate comprese nel periodo in questione in questione tra cui gli attesi derby Superga 48-BM8 Spoleto in Prima Categoria (8 marzo), Pol.Pen.Spoleto-GE Spoleto 1932 in Seconda Categoria (8 marzo) e Spoleto-Ducato in Eccellenza (15 marzo).