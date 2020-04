Sospesa la 63 edizione del Festival dei due Mondi

La decisione presa all’unanimità dal CdA in considerazione dell’emergenza sanitaria

A breve il prossimo incontro per individuare le nuove date



Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Festival dei 2 Mondi Spoleto onlus si è riunito oggi e dopo aver approvato il bilancio dell’edizione 2019, chiusosi praticamente in pareggio, ha deciso all’unanimità di sospendere per le date stabilite (26 giugno – 12 luglio 2020), in considerazione della gravissima emergenza sanitaria in atto, la 63esima edizione del Festival.

Si è deciso di riservare le determinazioni sulla fissazione del programma e sulle date da individuare nel 2020 per lo svolgimento della manifestazione ad una riunione successiva che sarà comunque tenuta a breve.

Lo fa sapere con una nota il presidente della Fondazione Festival, il sindaco di Spoleto Umberto de Augustinis, nella foto in evidenza insieme al direttore Artistico Giorgio Ferrara.