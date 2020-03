Sospensione eventi, De Augustinis: 《Allo studio soluzioni per il commercio su aree pubbliche》

Il sindaco di Spoleto interviene per spiegare la necessità di ottemperare a quanto stabilito dal Governo

“Ci rendiamo perfettamente conto dei disagi, ma è quanto mai necessario seguire le indicazioni contenute nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo”.

Dopo l’ordinanza firmata nella giornata di ieri, il Sindaco Umberto de Augustinis interviene per spiegare la necessità di ottemperare a quanto stabilito dal Governo.

“Sono misure temporanee che cambieranno alcune nostre abitudini, ma che aiuteranno indubbiamente anche la nostra comunità, in un momento in cui siamo tutti chiamati a fare la nostra parte.

Per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche, stiamo studiando con gli uffici alcune misure per ridurre al minimo i disagi prevedendo, sempre nel totale rispetto delle raccomandazioni indicate dal Governo, soluzioni che possano ovviare alle difficoltà di questi giorni”.

“Questa mattina inoltre – ha aggiunto il Sindaco de Augustinis – abbiamo ricevuto la comunicazione del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, circa l’annullamento della 63ª Settimana di studio programmata a Spoleto dal 16 al 21 aprile. Pur rammaricandoci per l’impossibilità di partecipare e condividere queste importanti giornate di studio, comprendiamo e condividiamo ovviamente la scelta, considerandola un esempio da seguire, al pari di quanto deciso in questi giorni da parte di altri organizzatori di eventi che avevano programmato iniziative nella nostra città”.