Sorpreso dai Carabinieri con 90 grammi di hashish a casa, 22enne arrestato

A Spoleto, i Carabinieri del locale Comando Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne del luogo, disoccupato, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
Il giovane, sottoposto a perquisizione domiciliare presso la propria residenza, è stato trovato in possesso di complessivi 90 g di hashish, vari materiali utilizzati per il confezionamento della sostanza stupefacente, nonché oltre 4.300 € in contanti, ritenuti verosimilmente costituire il provento dell’attività di spaccio.
La sostanza stupefacente, il materiale per il confezionamento ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro.
Il 24enne, in forza di tali rilevanti elementi indiziari a suo carico è stato dichiarato in stato di arresto dai Carabinieri che, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica spoletina, informato al riguardo, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.
All’esito della conseguente udienza, il Giudice del locale Tribunale ha convalidato l’arresto e disposto a carico dell’interessato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
La persona sottoposta ad indagini si presume innocente.
Comunicato stampa del Comando Provinciale
