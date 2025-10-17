Sorpreso all’interno di una ditta: la Polizia di Stato di Spoleto arresta un 44enne per furto aggravato

Il personale della Polizia di Stato di Spoleto, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, è intervenuto presso una ditta, nella zona industriale di San Nicolò, per una segnalazione di furto in atto, a seguito della quale ha tratto in arresto un 44enne, cittadino italiano, classe 1981, gravato da plurimi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, per il reato di furto aggravato.

È stato un cittadino che, avendo notato l’uomo, travisato da un passamontagna, tentare di introdursi all’interno dello stabile della ditta, ha dato l’allarme chiamando la Polizia di Stato

Giunti sul posto, gli agenti hanno effettuato un sopralluogo, constatando che ignoti avevano forzato la porta d’ingresso del locale per accedere all’interno.

Effettuata una verifica all’interno della struttura, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Spoleto sono riusciti a rintracciare l’uomo che è stato sottoposto a perquisizione, con esito positivo.

Infatti, gli agenti lo hanno trovato in possesso di arnesi atti allo scasso, poi sottoposti a sequestro.

Accompagnato in Commissariato, al termine delle attività di rito, il 44enne è stato tratto in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuto agli arresti domiciliari fino all’udienza con il quale il G.I.P. ha convalidato il provvedimento disponendo l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso gli uffici di Polizia Giudiziaria tre volte a settimana.

Comunicato stampa della Questura