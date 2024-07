Soppressione della corsa pomeridiana della navetta “G”, l’interpellanza di Sergio Grifoni

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Nella giornata di oggi, ho depositato in Comune, una interpellanza al fine di avere chiarimenti su alcuni significativi disagi che le popolazioni a nord di Spoleto stanno vivendo. Con la chiusura delle scuole, infatti, Umbria Mobilità, società che gestisce anche il trasporto pubblico urbano, ha soppresso, per tutti i pomeriggi, la corsa della linea “G”, quella cioè che collega San Giacomo e frazioni limitrofe con la città e viceversa.

Ho fatto notare che la maggior parte degli utenti che utilizzano tale mezzo di collegamento in questo periodo estivo, sono principalmente persone anziane che, oltretutto, non hanno mezzi a disposizione o persone che li trasportano.

Posso immaginare che, non essendo probabilmente un numero particolarmente incoraggiante di utenti che usufruiscono della Navetta in tale periodo, per la società che gestisce il servizio, potrebbero non esserci elementi di economicità attiva, tali da giustificarne il mantenimento. Tale decisione fa scaturire però un grosso problema di ordine sociale ed assistenzialistico che, se non può essere risolto Umbria Mobilità, deve essere assolutamente affrontato e risolto dal Comune. Anche perché la linea G, è quella che collega l’area territoriale a nord di Spoleto, compresa Madonna di Lugo, con tanti punti strategici, quali: centri commerciali, Ospedale, Poliambulatori, Stazione Ferroviaria, uffici vari.

Per tali ragioni, ho chiesto di conoscere ufficialmente:

a) Quali sono stati i motivi reali che hanno portato alla soppressione della corsa pomeridiana della navetta percorso G;

b) Se da parte dell’Amministrazione Comunale c’è la volontà di intervenire immediatamente al fine di far ripristinare la corsa pomeridiana in parola e alleviare così il disagio di tanti cittadini;

c) Se tale trattamento di chiusura pomeridiana è stato riservato anche ad altre linee del territorio comunale e, eventualmente, a quali.

Ho richiesto la discussione in Consiglio Comunale con carattere di urgenza.

IL CONSIGLIERE COMUNALE

Sergio Grifoni