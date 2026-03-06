“Sono i nostri eroi”: il Calcio Integrato della Ducato Spoleto raccontato su Rai Radio 2

Lo sport come strumento di inclusione, crescita e coesione sociale. È questo il messaggio arrivato a livello nazionale grazie alla partecipazione del presidente della Ducato Spoleto, Michele Zicavo, ospite della trasmissione radiofonica I Lunatici sulle frequenze di Rai Radio 2 , in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 23:00

La città di Spoleto è stata infatti protagonista di due puntate del programma, con l’inviato Ivan Cardia impegnato in un viaggio radiofonico alla scoperta dei territori e delle comunità locali. Nel corso delle trasmissioni è stato dato ampio spazio a una delle realtà sportive più attive e significative del territorio, con particolare attenzione al progetto di inclusione sociale portato avanti dalla società guidata dallo stesso Zicavo.

Cardia ha presentato così l’ospite agli ascoltatori: «Con me c’è Michele Zicavo, presidente di un’associazione sportiva molto importante che include ragazzi speciali. Un’associazione che si incentra sul calcio ed è letteralmente un valore aggiunto per questo territorio. Una squadra che rappresenta davvero un’identità per questa comunità».

Il cuore dell’intervista è stato il progetto “Calcio Integrato”, iniziativa che rappresenta oggi il vero fiore all’occhiello della Ducato Spoleto.

«Siamo un’associazione sportiva dilettantistica a tutti gli effetti – ha spiegato Zicavo – ma all’interno delle nostre attività abbiamo questo progetto che chiamiamo “Calcio Integrato”. Integrato perché mette insieme ragazzi con disabilità e ragazzi delle nostre squadre agonistiche, che noi chiamiamo “ragazzi partner”. L’obiettivo è farli stare insieme, divertirsi e fare sport».

Un’esperienza che coinvolge circa diciotto ragazzi, tra cui anche due ragazze, e che si sviluppa con allenamenti regolari, come qualsiasi squadra sportiva. «Ci alleniamo una volta a settimana – ha raccontato il presidente – e, non essendoci un vero campionato nella nostra regione, partecipiamo a partite esibizione ogni volta che abbiamo l’occasione di presentare il progetto. La cosa più importante è che finalmente due mondi, quello della disabilità e quello del calcio agonistico, si incontrano».

Nella seconda puntata, andata in onda giovedì sera, Cardia ha sottolineato proprio il valore sociale dell’iniziativa: «Sono squadre integrate, con dilettanti, agonisti e ragazzi speciali. Questo connubio rappresenta una delle forme più belle di coesione sociale».

Una visione pienamente condivisa dal presidente Zicavo: «Noi intendiamo lo sport non solo come agonismo, ma come fattore sociale importantissimo. Lo sport è vita. I valori che trasmette servono sempre di più a valorizzare i rapporti umani e sociali. Cerchiamo di fare la nostra piccola parte, soprattutto dando spazio ai più fragili, includendoli. Poi diventano loro i più forti: possiamo dirlo, sono i nostri eroi».

Parole che trovano conferma anche nell’entusiasmo dei protagonisti del progetto. «Sono ragazzi fantastici – ha aggiunto Zicavo – e la loro gioia quando giocano dà un senso a tutto quello che facciamo. Per loro ogni partita è come una finale di Coppa del Mondo o di Champions League».

L’impegno della Ducato Spoleto nello sport, però, non si ferma al progetto inclusivo. La società porta avanti un’attività agonistica ampia che coinvolge bambini dai 5 anni fino agli adulti, con un settore giovanile molto attivo, il calcio femminile e le squadre di futsal.

«Il nostro lavoro è principalmente agonistico, ma sempre a livello dilettantistico – ha spiegato Zicavo – dai bambini di cinque anni fino ai ragazzi di trent’anni. Abbiamo il settore maschile, promuoviamo il movimento femminile e il futsal. Ma il progetto che più rappresenta la nostra identità è proprio il Calcio Integrato, che riusciamo a portare avanti coinvolgendo tante persone di tutte le età».

Un progetto che, partendo dai campi sportivi di Spoleto, sta diventando un esempio di sport inclusivo capace di raccontare il territorio anche a livello nazionale.

È possibile ascoltare la versione integrale delle due interviste direttamente sulla pagina Facebook “Ducato Calcio Official”.