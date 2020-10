Somministrazione lavoro srl è alla ricerca di varie figure professionali per Perugia, Spoleto e Giano dell’Umbria

Ecco gli annunci di lavoro della settimana

Un addetto sia al controllo qualità che al confezionamento, un autista con patente C, un collaudatore e un controller. Sono queste le figure professionali che l’agenzia di intermediazione e società di consulenza, la prima con sede legale a Perugia, Somministrazione lavoro srl ricerca per importanti aziende di Perugia, Spoleto e Giano dell’Umbria.

Di seguito gli annunci di lavoro della settimana:

Un\a addetto\a al confezionamento per azienda di Spoleto, operante nel settore alimentare. Requisiti: esperienza pregressa nella mansione di almeno un anno. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

Un\a addetto\a al controllo qualità per azienda di Spoleto, operante nel settore alimentare. Requisiti: esperienza pregressa nella mansione di almeno un anno. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

Un collaudatore per importante azienda di Perugia, operante nel settore metalmeccanico. La risorsa, riportando alla Direzione dell’Ufficio Tecnico, dovrà occuparsi dell’installazione e collaudo degli impianti presso i clienti. Requisiti: diploma tecnico o laurea in ambito elettrico/elettrotecnico; buona conoscenza della lingua inglese; disponibilità ad effettuare trasferte nel territorio italiano ed estero; forte orientamento al risultato e buona predisposizione al lavoro in team. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

Un\a controller per importante realtà di Perugia. La risorsa dovrà occuparsi di: predisporre e monitorare gli indici di bilancio; effettuare il controllo periodico ed analisi qualitativa della contabilità industriale e riconciliazione delle risultanze di questa con la contabilità generale; predisporre i consuntivi mensili/trimestrali; elaborare analisi economiche, finanziarie e patrimoniali; effettuare analisi periodica dei costi industriali, determinazione della marginalità e profittabilità ed elaborazione reportistica. Requisiti: laurea magistrale in Economia; esperienza pregressa in società di revisione e/o nell’area controllo di gestione di almeno 2 anni; ottima conoscenza del Pacchetto office; ottima conoscenza della lingua inglese; disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio nazionale ed estero. Si offre contratto di inserimento diretto in azienda. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

Un autista patente C per importante cliente operante nel settore trasporti su strada a Giano dell’Umbria. Requisiti: patente C ed esperienza pregressa nella mansione di almeno un anno. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.