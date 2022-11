“Solo dopo esserci sincerati del mantenimento degli impegni presi sapremo fare una sintesi unitaria sul tema sanità”

Il comunicato stampa di Spoleto City Forum

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Il nuovo progetto regionale di integrazione ospedaliera del Terzo Polo Sanitario è stato l’argomento dell’incontro organizzato dallo Spoleto City Forum nella serata di giovedì 10 novembre. Presenti il nuovo Presidente della Commissione Sanità del Senato, Sen. Franco Zaffini, il direttore regionale sanità della Regione Umbria, dr. Massimo D’Angelo e il consulente dell’Assessorato della sanità umbra, dr. Nando

Scarpelli., che hanno enunciato il progetto stesso, tra l’altro recepito con delibera di Giunta Regionale venerdì scorso, con i vari servizi che saranno previsti per il nostro ospedale. Documento che ora sarà inviato al ministero per la sua approvazione. Alla riunione hanno preso parte anche il presidente del Consiglio dr Marco Trippetti, tutti i capigruppo consiliari e i presidenti delle Associazioni aderenti.



Triste epilogo (ci è stato comunicato) la vicenda del punto nascite al quale, come annunciato dal direttore D’Angelo, il Ministero della Salute ha rifiutato, senza possibilità di appello la concessione di ulteriori deroghe, mettendo quindi fine ad ogni velleità.

Abbiamo ricordato agli autorevoli ospiti le tante promesse fatte e non mantenute in merito al ripristino della piena funzionalità del nosocomio spoletino, così come era prima del Covid, con tutti i suoi reparti funzionanti. Abbiamo fatto presente che il documento propositivo votato all’unanimità dal Consiglio Comunale, era scaturito dalle reiterate proposte avanzate dal City Forum, da sempre preoccupato che il proprio ospedale perdesse la sua identità. Nel prendere atto della nuova ripartizione, le Associazioni aderenti auspicano che il progetto del nuovo Polo Sanitario venga realmente attuato, ed eventualmente integrato, affinché ne risulti una pari dignità fra i due nosocomi, soprattutto nella ripartizione delle specialistiche. Chiedono inoltre di esperire tutte le azioni possibili nei confronti del Ministero della Salute, affinché possa essere rivista la decisione sulla mancata deroga per il ripristino del Punto Nascita.

Il tema della sanità, per la sua importanza e delicatezza, ha portato inevitabilmente le Associazioni ad un confronto interno, a volte acceso e profondo, con l’unico fine di tutelare la propria città. Solo dopo esserci sincerati del mantenimento degli impegni presi sapremo fare una sintesi unitaria sul tema sanità, certi che ogni scelta avverrà senza influenze di alcun genere e senza condizionamenti.

Spoleto, 12/11/2022

SPOLETO CITY FORUM

Il portavoce Leonello Spitella