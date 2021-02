“Solo attraverso un urgente incontro con i vertici regionali, la nostra città potrà assicurarsi una soddisfacente e condivisa visione sulla futura realtà sanitaria”

Le parole di Marina Morelli, presidente della IV commissione consiliare permanente

Ultimamente, – si legge in una nota diffusa dalla consigliera Marina Morelli – ci troviamo ad avere informazioni tramite comunicati stampa o interviste, relative ad accadimenti più o meno recenti, che interessano la salute dei cittadini o anche i servizi sanitari a disposizione del territorio.

In data odierna, – prosegue Morelli – ho inviato una richiesta di convocazione della 4à commissione consiliare per il prossimo lunedì 1 marzo, per aver modo di prendere visione del documento trasmesso dalla Regione Umbria al nostro Comune, in merito al futuro riordino del sistema sanitario anche in previsione del redigendo Piano Sanitario Regionale.

Ritengo, – scrive Morelli – sia imprescindibile il coinvolgimento dei consiglieri comunali, eletti dal territorio, per una interlocuzione con l’Assessore regionale, poichè ritengo che, continuando sulla strada dei vari percorsi intrapresi dal Comitato di Vigilanza istituito dal Comune di Spoleto, le proposte fatte dai fautori di un colloquio coi territori del Folignate e la Valnerina, o le iniziative da parte chi propende per un avvicinamento per la sanità all’altra provincia, o anche attraverso le campagne di sensibilizzazione tramite presidi, lanterne e con gli innumerevoli proclami scritti da ognuno di questi gruppi, poco si stia concretizzando, se non ulteriori frammentazioni che giovano solo marginalmente al futuro assetto sanitario del territorio.





Per questo, – sottolinea la consigliera di Forza Italia – ritenendo che come accaduto in passato, solo attraverso una azione unitaria, condivisa e congiunta di tutti gli attori, ma coordinata da qualcuno che si faccia carico come già dimostrato ampiamente nei due ultimi mandati amministrativi, si possa giungere a un fattivo lavoro utile al territorio.

Pongo quindi a disposizione l’impegno della 4à commissione consiliare per tale percorso, allargato ovviamente ai Capigruppo e a chi, in passato, ha collaborato nella stesura della nota ipotesi di integrazione tra i presidi Ospedalieri esistenti nei territori ricadenti nella Asl2

Ho altresì inoltrato lettera al Presidente del Consiglio per ulteriori chiarimenti in merito a dichiarazioni rilasciate recentemente, auspicando di tenere al più presto una indispensabile linea unitaria.

Solo attraverso un urgente incontro con i vertici regionali, – conclude Marina Morelli – la nostra città potrà assicurarsi una soddisfacente e condivisa visione sulla futura realtà sanitaria.