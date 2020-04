Solidarietà alimentare, a Spoleto prodotti locali nei buoni spesa, la Lega: “Rilanciare il tessuto economico”

Il Gruppo Lega del Comune di Spoleto:《Abbiamo studiato questa particolare misura al fine di salvaguardare quei commercianti, produttori locali e piccole aziende del territorio spoletino che stanno pagando un prezzo altissimo in questa crisi che non è solo sanitaria, ma anche economica》

Olio, riso, pasta, passata di pomodoro, legumi, lenticchia e caffè, tutto rigorosamente fornito da aziende spoletine. Per far fronte all’emergenza economica il Comune di Spoleto, nell’ambito delle

iniziative legate all’organizzazione e la distribuzione del fondo di solidarietà con i buoni spesa istituito dal governo nazionale, ha elaborato una strategia in grado di dare ossigeno al tessuto economico locale in un momento complicato come quello attuale.

“Ogni contributo alimentare che verrà elargito dal Comune di Spoleto ai cittadini e le famiglie in difficoltà economiche – spiega il gruppo Lega del Comune di Spoleto – è composto da un buono spesa e da un pacco con prodotti tipici a lunga conservazione il cui contenuto sarà modulato in base al nucleo familiare cui è destinato. Il pacco alimentare sarà consegnato al

domicilio dell’avente diritto dai volontari della Protezione Civile.

Tendere la mano non solo ai cittadini e alle famiglie in stato di bisogno, ma anche alle imprese locali rappresenta un gesto di forte responsabilità dell’Amministrazione comunale – concludono i leghisti – Abbiamo studiato questa particolare misura al fine di salvaguardare quei commercianti, produttori locali e piccole aziende del territorio spoletino che stanno pagando un prezzo altissimo in questa crisi che non è solo sanitaria, ma anche economica”.

