L’appuntamento live del tour “Corde 2023” è in programma venerdì 4 agosto alle ore 21.00

Sold out il concerto di Mannarino al Teatro Romano. Tornato live con il suo tour “Corde 2023”, l’artista romano sarà a Spoleto venerdì 4 agosto alle ore 21.00.

Con uno spettacolo nuovo e sorprendente, in cui le corde e la musica saranno protagoniste, il cantautore porta sul palco una scenografia composta da ben 76 corde. Oltre a Mannarino, sul palco ci saranno anche Alessandro Chimienti e Tony Canti alla chitarra, Marco Bardoscia al basso e contrabbasso e tre coriste, Lavinia Mancusi, Simona Sciacca e Gioia Persichetti, tutti vestiti color crema per rimandare al colore delle corde e rendere ancor più suggestivo il concept del tour di quest’anno.

Preceduto dalla prima edizione “Corde 2013” e dalla seconda nel 2015, il Tour “Corde 2023” è partito da Campobasso il 10 giugno (data zero) ed è proseguito venerdì 16 e sabato 17 giugno con due appuntamenti sold out nella città di Roma. Seguono gli appuntamenti a Gardone Riviera (BS), anche quest’ultimo sold out, Cervere (CN), Tarvisio (UD), Cernobbio (CO), Jesolo (VE), Benevento, Atri (TE), Porto Recanati (MC), Spoleto (PG), Massa d’Albe (AQ), Gavorrano (GR), Livorno, Alghero (SS), Grottaglie (TA), Diamante (CS), Zafferana (CT) e Noto (SR) durante i mesi di giugno, luglio e agosto 2023 nei principali festival e rassegne culturali estive d’Italia.

Mannarino arriva da un 2022 ricco di concerti, dopo un tour che ha toccato tutta Italia fino al gran finale all’Arena di Verona. I suoi concerti sono occasioni per continuare a lasciarci trasportare dall’irrazionalità e dal senso magico della vita. Le date si sono svolte in primavera nei principali club e anche durante l’estate tra set speciali in situazioni naturalistiche, oltre che live con full band.

L’artista si è esibito anche all’estero, in particolare a Barcellona, in occasione de La Mercè, la più grande festa della città e una delle più importanti della Spagna. Insieme ai suoi musicisti Mannarino ha rappresentato Roma – città scelta per l’edizione 2022 – e l’Italia per l’annuale festa che raccoglie la migliore musica nazionale e internazionale.

Ha infine concluso il suo viaggio nell’antico anfiteatro dell’Arena di Verona, ormai considerato il tempio della musica italiana. Il concerto all’Arena è stato un evento speciale con uno spettacolo rinnovato e una scaletta ricca di nuovi brani.