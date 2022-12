Sold out al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti  per il concerto Le canzoni altrui di Neri Marcorè

Grande successo ieri sera per il tradizionale appuntamento di fine anno del Festival dei Due Mondi che ha visto Neri Marcorè, nelle inedite vesti di cantante e musicista, salire sul palcoscenico del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti che per l’occasione ha registrato il tutto esaurito. Accompagnato dalla sua band composta da Domenico Mariorenzi, Fabrizio Guarino, Alessandro Patti e Simone Talone, Marcorè ha entusiasmato il pubblico, che ha riempito palchi e platea del Nuovo, con oltre due ore e mezza di musica ripercorrendo alcuni dei pezzi più noti del cantautorato italiano, da De Gregori a Verranno a chiederti del nostro amore di De Andrè, da Ligabue a Monnalisa e Il chitarrista di Ivan Graziani, e ancora Bennato, Morandi, fino a coinvolgere gli spettatori con le note di Il tempo di morire di Battisti e chiudere con C’è tempo di Fossati. Oltre agli indimenticati e indimenticabili nomi italiani, infine, Marcorè e la sua band hanno dato spazio anche alla scena internazionale con il folk di Simon & Garfunkel e il punk rock dei Blondie con la celebre Call me.