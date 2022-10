Soddisfazione per la riuscita del World Cup E-Bike Enduro GP Monini

Il 2010 gravity team ha collaborato all’organizzazione della manifestazione

Si è svolto a Spoleto il 15 e 16 ottobre, il World Cup E-Bike Enduro GP Monini di Spoleto, manifestazione agonistica organizzata dal Moto Club Spoleto, valida anche come Campionato Italiano di Specialità.

Una gara molto selettiva che si è snodata lungo le tre prove speciali per complessvi 18Km per un dislivello di 1.000 metri, da ripetersi due volte.

Si è iniziato con una prova gravity lungo la linea denominata DH-K-DH. La seconda prova, una Marathon di ca. 2Km articolata su tratti in discesa e su una salita molto tecnica che ha messo a dura prova i mezzi e i piloti, dove la capacita di guida ha sicuramente fatto la differenza nel riscontro coronometrico finale. La terza prova speciale si è svolta lungo i 3 km della veloce “Pierlo Line”.

Si sono aggiudicati l’Assoluta e si sono laureati Campioni del Mondo World Bike E-Enduro nelle rispettive categorie, Francesco Petrucci e Tommaso Bianchetti

Il 2010 gravity team ha collaborato all’organizzazione della manifestazione ed ha tesserato tra le fila del Moto Club Spoleto e presentato ai cancelletti di partenza i bikers Marco Nizzi, Francesco Perone, Fabio Carissimi, Daniele Fumini, Paolo Quondam (3’ in classifica di categoria ES), Gianluca Pioli e il giovanissimo figlio Francesco, debuttante in questa disciplina che ha subito dimostrato le poprie abilità, salito sul secondo gradino del podio della categoria promozionale under 14 , vinta dall’altro Spoletino Giulio Musiani, terza Matilde Bianchetti (questi ultimi due in forza al team Ternana Bike 22)

Tra le fila del Moto Club di Spoleto si è distinto Alessandro Pagliacci terzo classificato in categoria E1.

Sono saliti sul podio anche gli altri giovani spoletini Francesco Pratelli, Alessandro Calisti rispettivamente primo e secondo di categoria EJ, biker in forza al Team Ternana Bike 22.

La caratteristica piazza Garibaldi ha fatto da cornice alle manifestazioni per tutto il week-end: il percorso del Pump Track , lo spettacolo di Free Style Bike di Moreno Donadoni, la presentazione in anteprima della e-bike , la “Euganea”, l’ultima creazione della casa Borile, e l’uscita in mtb “la Notturna Dei Duchi” hanno richiamato un folto pubblico di appassionati e curiosi

Ospite d’onore il campione motociclistico Danilo Petrucci