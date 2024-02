Soddisfazione per i corsi salvavita dedicati agli studenti di Spoleto

Guerrino Lucentini: “L’obiettivo è di poter contare su una popolazione in grado di eseguire nell’immediato manovre rianimatorie in attesa dei soccorsi”

Si concluderà ad aprile la prima serie di lezioni di formazione alle manovre di rianimazione cardio-polmonare con uso del defibrillatore (BLSD). Il corso è svolto dall’associazione Stella d’Italia con il contributo economico del Comune. Un progetto al quale in questo primo step stanno partecipando 200 studenti di classi IV e V dei licei e dell’istituto alberghiero e che ha dato seguito a una mozione del consigliere comunale del Pd, Guerrino Lucentini approvata con voto unanime.

“Secondo le statistiche – riferisce Lucentini – ogni anno una persona su mille abitanti, di età compresa tra i 35 e i 40 anni, muore per arresto cardiaco improvviso. Il progetto avviato a gennaio 2024 proseguirà anche negli anni prossimi con l’obiettivo, da qui al 2034, di poter contare su una popolazione in grado di eseguire nell’immediato manovre rianimatorie in attesa dei soccorsi”.