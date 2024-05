SN Trail RUN, torna il 31 agosto la competizione podistica di corsa di montagna lungo il tracciato della Vecchia Ferrovia Spoleto-Norcia

Dopo il successo dell’edizione “numero zero” dello scorso anno, con oltre 500 partecipanti, torna sabato 31 agosto 2024 la SN TRAIL RUN, manifestazione podistica di corsa in montagna organizzata nell’ambito dell’evento de La SpoletoNorcia in MTB (gara agonistica SN Cup e quattro percorsi cicloturistici e sportivi di diversa difficoltà in programma domenica 1° settembre).

Tutti i percorsi podistici della SN TRAIL RUN si sviluppano sullo spettacolare tracciato della Vecchia Ferrovia che collegava in origine le due cittadine umbre, attraverso scorci naturali inediti e lungo sentieri e single trail che portano i partecipanti sulle montagne circostanti godendo di splendidi paesaggi. Tra i punti più suggestivi toccati dai runner anche il meraviglioso bosco del Monteluco.

Le iscrizioni alla SN TRAIL RUN aprono oggi – 21 maggio – per i tre percorsi competitivi previsti dalla gara: la SN ULTRA TRAIL di 44 km con dislivello circa 2000 m, la SN HARD TRAIL di 24 km con dislivello di 960 m e la SN SOFT TRAIL di 14 km con un dislivello circa 300 m.

Chi si iscrive entro il 31 maggio potrà usufruire dei PROMO-10-DAYS con quote speciali di € 30 per la SN ULTRA TRAIL, € 25 per la SN HARD TRAIL e € 15 euro per la SN SOFT TRAIL. Il costo d’iscrizione aumenta poi proporzionalmente più ci si avvicina al giorno della gara fino ad arrivare, per le iscrizioni effettuate dopo il 31 luglio, a € 45 per la ULTRA, € 35 per la TRAIL e € 25 per la SOFT.

La maglia tecnica è garantita ai primi 200 iscritti.

Oltre ai primi/e tre assoluti/e nelle tre distanze competitive, saranno premiati i primi tre di ogni categoria (uomini 18-39, uomini 40-49, uomini 50-59, uomini 60 e oltre, donne 18-39, donne 40-49, donne 50 e oltre) e verrà premiata anche la società con il maggior numero di iscritti al momento della chiusura delle iscrizioni.

Acccanto ai tre trail run di gara, la manifestazione prevede anche un PERCORSO NON COMPETITIVO aperto a tutti, sullo stesso tracciato della SN SOFT TRAIL di 14 km con un dislivello di circa 300 m. Il costo di iscrizione è di € 15.

Organizzata da la S.S.D La SpoletoNorcia Srl, la SN TRAIL RUN 2024 del 31 agosto ha nel suo manifesto il leggendario maratoneta italiano Marco Olmo, vincitore di molti ultra trail.

Nel nuovo logo della manifestazione la lettera S richiama i sentieri del Trail Run e la N i profili degli Appennini.

Tra i partner: Pietro Coricelli, Garmin e Hergos.

Per tutte le informazioni sulla SN TRAIL RUN del 31 agosto 2024 www.laspoletonorciatrail.it

Iscrizioni su ICRON