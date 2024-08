SN Trail Run, Stefano Falcioni è il re dell’Ultra

Nel primo pomeriggio della seconda giornata de La SpoletoNorcia in MTB si sono completati gli arrivi della SN Trail Run. Nella gara hard della lunghezza di 24 km, nel maschile, doppietta del Gubbio Runners con Fecchi e Gaggiotti, che hanno preceduto Gramaccioni dell’Atletica Winner (da sottolineare che la compagine folignate ha schierato ben 50 atleti in partenza); mentre nel femminile vittoria per Deborah Molinaro della Molon Labe, che ha piegato la resistenza di Salvatori e Bertini. Oltre quattro ore sono state necessarie per i maratoneti della Ultra a percorrere i 44 chilometri previsti. Successo per Stefano Falcioni della Space Running, che ha anticipato Iachettini, che difende i colori della squadra perugina de Il Colle (mentre in bici gareggia con l’MTB Spoleto) e De Paolo della Molon Labe; tra le donne vince Laura Mariani, su Puma e Pacini. Una curiosità: Stefano Falcioni, da under 21, difese i colori della squadra di calcio a 5 della Maran Spoleto.

Si sono anche susseguiti, oltre ad i laboratori acrobatici per i bambini, anche i workshop di Bike Italia a cura di Omar Gatti e Luigi Nalesso che hanno trattato vari argomenti tecnici inerenti la bici, ma si sono anche rivolti ai bikers appassionati over 40 che vogliono mantenersi performanti nonostante il passare degli anni. Grande successo hanno anche avuto la visita guidata al Sito Museale della Ferrovia Spoleto-Norcia e quella al Museo Archeologico di Spoleto.