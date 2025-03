SN Trail Run 2025 a Spoleto il 6 settembre: da domani le iscrizioni per la corsa di montagna sulla Vecchia Ferrovia

Si aprono domani, giovedì 13 marzo, le iscrizioni alla SN TRAIL RUN 2025, la corsa podistica di montagna giunta alla terza edizione e valida come prova nei circuiti iTRA-International Trail Running Association e del circuito UTMB® World Series, in programma sabato 6 settembre.

tre percorsi competitivi previsti dalla gara: SN ULTRA TRAIL 45 km con un dislivello di 1800 metri; SN HARD TRAIL di SN SOFT TRAIL di 15 km con un dislivello di 380 metri. In soli tre anni l’appuntamento – grazie alla location spettacolare e al calore dell’accoglienza spoletina – è entrato nel cuore e nelle agende degli appassionati che si sfideranno suidi 25 km con un dislivello di 1000 metri di 15 km con un dislivello di 380 metri.

I percorsi incrociano il tracciato della Vecchia Ferrovia Spoleto-Norcia, nel cuore verde dell’Umbria, riconvertito in una scenografica ciclopedonale con viadotti, gallerie e scorci naturali inediti, percorrendo sentieri e single-trail che portano i partecipanti sulle montagne della Valnerina godendo di magnifici paesaggi che includono il suggestivo bosco sacro di Monteluco.

La SN TRAIL RUN è propedeutica alla collezione dei punti di qualificazione del circuito iTRA- International Trail Running Association, necessari all’accesso ad altri prestigiosi eventi nel mondo della corsa. (2 punti per la SN ULTRA TRAIL e 1 punto per la SN HARD TRAIL).

I due tracciati sono utili anche per ottenere l’indice di performance UTMB® Index.

Le quote di iscrizione alla SN TRAIL RUN 2025 – riservate a chi si iscrive entro fine mese – sono di € 35 per la SN ULTRA TRAIL, € 25 per SN HARD TRAIL e di € 15 per la SN SOFT TRAIL. Le quote andranno poi a crescere per scaglioni temporali fino ad arrivare a un massimo, rispettivamente, di 50, 40 e 30 € per chi si iscrive dal 1° luglio in avanti. La maglia tecnica – non ancora svelata – è garantita ai primi 500 iscritti.

Acccanto ai tre trail run di gara, la manifestazione prevede anche un PERCORSO NON COMPETITIVO aperto a tutti, sullo stesso tracciato della SN SOFT TRAIL (15 km, 380 m dislivello).Il costo di iscrizione è di € 15.

SN TRAIL RUN, organizzata da S.S.D. LA SPOLETONORCIA SRL con il patrocinio del Comune di Spoleto, si inserisce nella grande kermesse di tre giorni in programma a Spoleto nel primo week-end di settembre che culmina, domenica 7 con la con la dodicesima edizione de La SpoletoNorcia in MTB. La, organizzata da S.S.D. LA SPOLETONORCIA SRL con il patrocinio del Comune di Spoleto, si inserisce nella grande kermesse di tre giorni in programma a Spoleto nel primo week-end di settembre che culmina, domenica 7 con la con la dodicesima edizione de

Informazioni e iscrizioni sul sito SN TRAIL RUN