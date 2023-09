SN Cup, si difende anche in casa l’MTB Spoleto

Tanti ottimi piazzamenti per i portacolori spoletini

“Nemo profeta in patria” recita il vecchio adagio. E, sicuramente, è stato ancora più difficile mettersi in mostra per i portacolori dell’MTB Spoleto nella prova di casa, la splendida SN Cup, andata in scena all’interno della decima edizione de La SpoletoNorcia MTB. Al di là della platea dei partecipanti assai competitiva, è chiaro come molte energie fisiche e mentali sono andate per gli atleti spoletini nel solito contributo organizzativo dato alla riuscita della manifestazione. E, comunque, i ragazzi del presidente Emilano Di Battista si sono difesi, ottenendo ottimi piazzamenti.

Detto del primo posto di Riccardo Paloni nella categoria juniores e del terzo assoluto di Ursula Arcangeli, ci sono da segnalare il brillante terzo posto di Iachettini nella M1 e la buona prova di squadra nella M3 con Crispini, Piermatti e Gianluca Paloni che hanno chiuso nei primi dieci (con Crispini, addirittura, medaglia di bronzo). Nella stra-copmpetitiva categoria Elite (dove lo spoletino Ridolfi ha ottenuto il quinto posto e dove ha gareggiato e dominato l’ex campione del mondo Thiago Ferreira), l’MTB Spoleto ha piazzato Mattarocci al 16° posto. Dulcis in fundo la medaglia d’oro per Fabrizio Cenci nella categoria M7; lui sì ha fatto valere “il fattore campo” rifilando quasi un’ora di distacco al secondo piazzato e riuscendo a chiudere con un lusinghiero 77° posto assoluto.