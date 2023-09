SN Cup 2023: trionfo per Thiago Ferreira e Kristina Ilina

Lo spoletino Riccardo Paloni a braccia alzate nella categoria Juniores

Ha totalmente rispettato i pronostici la SN Cup 2023: la gara disputata nella cornice della decima edizione della SpoletoNorcia MTB, ha visto il successo del portoghese Thiago Ferreira e della russa Kristina Ilina, entrambi portacolori della DMT Racing team. Il già due volte campione d’Europa e una volta campione del mondo ha dettato il ritmo sin da subito, facendo una selezione che ha sgranato il gruppo fino all’arrivo in solitaria in piazza Garibaldi. Staccato di più di un minuto è arrivato Giuseppe Panariello; a completare il podio il giovanissimo Mattia Toccafondi; onorevolissimo sesto posto per il campione uscente e padrone di casa Riccardo Ridolfi.

Nessuno scampo, invece, tra le donne, con la Ilina che ha praticamente gestito la gara in solitaria, precedendo nettamente la ternana Mezzorana e la portacolori del MTB Spoleto, Ursula Arcangeli. Categoria juniores appannaggio dello spoletino Riccardo Paloni