Smontaggio cantiere in via Duomo: modifiche al transito e alla sosta

L’ordinanza sarà in vigore dal 27 al 31 marzo e dal 3 al 7 aprile

Per consentire i lavori relativi allo smontaggio di una gru, il Comune di Spoleto ha emesso un’ordinanza che modifica le disposizioni per la sosta e per il transito in via Duomo dal 27 al 31 marzo e dal 3 al 7 aprile.

Nello specifico è prevista l’istituzione del divieto di sosta in ambo i lati della via, nel tratto posto all’altezza di largo Clementi, ad eccezione di mercoledì 5 aprile fino alle 16.00, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30.

Durante i lavori di smontaggio i veicoli di pronto intervento (ambulanze, polizia ecc) dovranno poter transitare nel periodo massimo di dieci minuti dalla richiesta, che può anche essere effettuata preventivamente al numero telefonico 3701083596.

Istituito anche il divieto di transito pedonale, ad eccezione del personale essenziale ai lavori, nel tratto posto all’altezza di L.go Clementi, sempre dal 27 al 31 marzo e dal 3 al 7 aprile (ad eccezione di mercoledì 05 aprile fino alle 16.00) e sempre dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30. Prevista in loco la segnaletica per l’indicazione del percorso alternativo.