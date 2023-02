SMMT di Baiano, la RSU e le Organizzazioni Sindacali: “Costante preoccupazione per il futuro delle attività produttive”

Il comunicato stampa

La RSU e le Organizzazioni Sindacali dello Stabilimento Militare del Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto apprendono con lieta sorpresa dalla stampa, dell’incontro intercorso tra il Sindaco della città di Spoleto, Andrea Sisti ed il Direttore dello S.M.M.T. Col. Zampieri Fabio.

Visto l’interesse maturato dall’Amministrazione Comunale verso lo Stabilimento, siamo a sottolineare la costante preoccupazione per il futuro delle attività produttive dell’Ente, data la criticità occupazionale del territorio chiediamo che gli obbiettivi promossi dalla D.G. dell’Agenzia Industrie Difesa (A.I.D.), riguardanti le stabilizzazioni del personale, vengano mantenuti.

Tutte le sigle sindacali rimangono aperte ad un confronto con le Istituzioni Locali chiedendo di non lasciare inascoltate le voci dei lavoratori dello S.M.M.T., vero fiore all’occhiello dell’ex area tecnico-industriale della Difesa confluita in A.I.D. .