SMMT di Baiano, la parola ai lavoratori

I comunicati stampa dei lavoratori e delle sigle sindacali presenti nello stabilimento militare

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Lavoratori SMMT – Un doveroso ringraziamento all’on. Giorgio Mule’ e a Maria Elena Bececco per SpoletoFutura, per l’ottimo lavoro di squadra svolto, che grazie anche al supporto del direttore dello Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre di Baiano sono riusciti ad ottenere, intanto, la firma dei contratti, per i prossimi 18 mesi, per noi personale precario che dai primi di febbraio scorso eravamo in disoccupazione Naspi. Come promesso in campagna elettorale possiamo iniziare a tirare un primo sospiro di sollievo.

Grazie per l’impegno!I lavoratori dello stabilimento militare munizionamento terrestre di Baiano che da lunedì riprenderanno a lavorare.

Sigle sindacali unite dello stabilimento militare di Baiano di Spoleto – Apprendiamo dalla stampa quale sarà il futuro dello Stabilimento Militare di Baiano di Spoleto, di cui l’Onorevole Giorgio Mulè Sottosegretario alla Difesa ha parlato nel corso di una visita al polo Armi Leggere di Terni, in cui ha annunciato assunzioni di personale interinale e non per il nostro ente.

Tutte le sigle sindacali accolgono positivamente queste affermazioni che ci fanno ben sperare nel tanto atteso ricambio generazionale iniziato ma mai portato avanti concretamente negli ultimi decenni.

Ci lascia l’amaro in bocca però la dichiarazione riportata da molte testate giornalistiche dove leggiamo che i 15 interinali impiegati in passato ed oggi reintegrati con un contratto a termine di 42 giorni secondo quanto dichiarato, siano stati “stressati notevolmente dalle lavorazioni” e che abbiano lavorato in “turnazioni di mattina, pomeriggio e a volte il sabato mattina”.

Come RSU e OO.SS. aziendali vogliamo sottolineare che sono state rispettate tutte le tutele e garanzie per i lavoratori e che se “sono stati parcheggiati” è stato per la mancanza di commesse e non per volontà della direzione dello SMMT di Baiano.

Apprendiamo sempre dalla stampa che il gruppo consigliare comunale Spoleto Futura ha mostrato interesse e impegno verso questo ente, ringraziamo sottolineando però altresì la situazione lavorativa dello stabilimento militare è ben più complessa ed articolata di quanto riportato in maniera semplicistica nelle note stampa che leggiamo.

Invitiamo formalmente il Sottosegretario nel nostro Stabilimento dove potrà incontrare la Direzione e tutte le Sigle sindacali che potranno chiarire le reali esigenze occupazionali ed avere notizie certe e non frammentarie.

Auspichiamo inoltre che le promesse lette sui giornali potranno trasferirsi in gazzetta ufficiale e che non rimangano, come troppe volte già è accaduto, promesse elettorali.



Firmato Unitariamente da tutte le sigle sindacali presenti nello SMMT : CGIL, CISL, UIL, USB, FLP