SmartLab: nuovo laboratorio di robotica al Digipass Spoleto

L’incontro, per la fascia di età 7-14 anni, si terrà giovedì 5 maggio dalle 16.30 alle 18.30

Nuovo appuntamento con gli SmartLab, i laboratori smart su robotica, coding ed elettronica dedicati ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze dai 3 ai 14 anni.

Dopo gli incontri che si sono svolti nel mese di aprile, giovedì 5 maggio dalle ore 16.30 alle 18.30 al Digipass Spoleto in via Busetti, si terrà un laboratorio sulla robotica e rivolto alla fascia di età dai 7 ai 14 anni.

Il tema dell’attività in programma è “Un tiro alla fune tutto speciale! Costruisci il tuo robot, allenati e sfida gli altri in un torneo con tante forze in gioco… non sarà solo una questione di forza ma anche di astuzia e intelligenza!“.

I laboratori sono ad ingresso gratuito ed è necessaria la prenotazione al numero 3351000221.

È previsto un massimo di 14 partecipanti per ogni laboratorio.