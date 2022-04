SMARTLAB, a Spoleto laboratori su Robotica, Coding ed Elettronica

Per bambini e ragazzi dai 7 agli 14 anni. Ingresso gratuito

Giovedì 14 e venerdì 15 aprile 2022, presso la sede del Digipass Spoleto in via Busetti, verranno svolti due laboratori per bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni.

“Un Robot? Vieni a costruirlo!” è il primo laboratorio, organizzato per giovedì , che vuole essere una esperienza di costruzione creativa e di programmazione con mattoncini e tablet, un incontro per scoprire e conoscere gli aspetti fondamentali della robotica.

Il secondo laboratorio, previsto per venerdì 15, dal titolo “La Pasqua si avvicina” sarà un momento che unirà creatività, arte e coding in cui verrà dipinto un vero e proprio uovo. Ogni partecipante dovrà portare con sé due uova sode.

I laboratori sono ad ingresso gratuito ed è necessaria la prenotazione al numero 3351000221.

È previsto un massimo di 14 partecipanti per ogni laboratorio.

Si ricorda che i ragazzi dai 12 ai 14 anni per partecipare devono essere in possesso del green pass rafforzato.