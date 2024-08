Sisti: ”Un investimento di oltre 4 milioni di euro permetterà di migliorare notevolmente la condizione delle nostre strade”

Un programma di intervento ampio che interesserà nei prossimi quattro anni gran parte della rete stradale del territorio comunale. È la prima volta che il Comune di Spoleto si dota di uno strumento, l’accordo Quadro previsto dal Codice degli Appalti, che consentirà di gestire in modo programmato ed organizzato i lavori di manutenzione straordinaria del demanio stradale dell’intero territorio.

L’Accordo quadro individuato dalla Giunta comunale servirà inoltre a snellire e velocizzare le procedure di affidamento dei lavori di manutenzione, garantendo parallelamente anche un’ottimizzazione delle risorse.

Si parte da un valore stimato degli interventi superiore ai 4 milioni di euro (esattamente € 4.100.000,00) che, attraverso l’utilizzo dell’Accordo quadro, consente al Comune di Spoleto di individuare preventivamente la ditta a cui, di volta in volta, affidare la sistemazione delle strade.

Il presupposto è proprio il carattere di ripetitività e serialità, con riferimento a lavori da effettuarsi con una sequenza di interventi non predeterminati nel numero, ma da effettuarsi in un arco temporale determinato (quattro anni appunto, periodo 2024-2027), secondo le esigenze indicate dell’Ente.

L’accordo quadro consente quindi un coordinamento unitario di tutte le attività di manutenzione prevedendo nello specifico, in considerazione dell’ambito territoriale di riferimento, la possibilità di attivare fino a tre interventi contemporaneamente.

I lavori di manutenzione della rete stradale comunale riguarderanno nello specifico il ripristino del manto stradale di natura bituminosa, il ripristino del manto stradale per quanto riguarda le strade bianche, la sistemazione dei marciapiedi (sia i cordoli che la pavimentazione) e le opere di messa in sicurezza.

Alla base il “Progetto Strade” approvato dalla Giunta comunale nel dicembre scorso, composto da 713 strade per una lunghezza stimata di 482 km, nel quale vengono indicate una serie di informazioni indispensabili per individuare i lavori da realizzare: dalla tipologia di pavimentazione esistente allo stato di consistenza del manto stradale, dalla presenza di collettori fognari e infrastrutture digitali allo stato di manutenzione, fino alle criticità rilevate.