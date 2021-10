Sisti sindaco, l’Arcivescovo: “Siamo chiamanti a lavorare insieme per costruire un clima sociale più disteso e concorde”

Il messaggio di mons. Renato Boccardo al nuovo Primo cittadino di Spoleto

(DMN) Spoleto – a pochi minuti dal termine dello scrutinio che ha sancito l’elezione di Andrea Sisti come nuovo sindaco di Spoleto, è arrivato il messaggio dell’Arcivescovo di Spoleto-Norcia e Presidente della Conferenza Episcopale Umbra, mons. Renato Boccardo.

Signor Sindaco, – ha scritto il Presule – desidero esprimerLe fervide congratulazioni per la grave responsabilità alla quale la fiducia degli spoletini l’ha chiamata, mentre rinnovo a Lei, così come accaduto con i Suoi predecessori, l’impegno della Diocesi a collaborare per la promozione del bene comune.

Nel rispetto delle reciproche competenze, siamo chiamanti a lavorare insieme per costruire un clima sociale più disteso e concorde, a valorizzare le tante potenzialità e competenze e buona volontà presenti sul vasto territorio comunale, riservando una attenzione privilegiata alla famiglia, ai lavoratori, ai giovani e a quanti esperimentano la fatica della vita quotidiana. A Lei e ai Suoi Collaboratori – ha concluso l’Arcivescovo – nel governo della Città auguro un fecondo lavoro.