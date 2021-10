Sisti: “Vogliamo che il consiglio comunale sia il luogo del dialogo per costruire il futuro di Spoleto”

Il primo discorso a Palazzo Comunale

(DMN) Spoleto – nel pomeriggio di ieri, il nuovo sindaco, Andrea Sisti, accompagnato da numerosi sostenitori, ha raggiunto il Palazzo Comunale dove ha tenuto il suo primo discorso.

Essere sindaco di questa città mi riempie di orgoglio – ha detto Sisti – il primo pensiero va a mia madre, ai miei familiari, alla squadra che mi ha sostenuto e ha creduto in me. Nessuno esce sconfitto da questa campagna elettorale. Vogliamo che il consiglio comunale sia il luogo del dialogo per costruire il futuro di Spoleto.

Noi – ha proseguito il nuovo sindaco – abbiamo di fronte una sfida importante, come ce l’ha il Paese ed è proprio dalle comunità che dobbiamo ripartire. C’è bisogno di una città che veramente dia un segnale fortissimo a quanti desiderano investire sulla sostenibilità e sull’ambiente.

Mai più – ha sottolineato- contrapposizioni tra lavoro, ambiente e salute. La salute è un diritto di tutti. Vogliamo avere un ospedale che funzioni e che curi bene le persone, che dia veramente un contributo ad una nuova politica della salute incentrata sul benessere.

Tutto questo – ha concluso- lo faremo insieme a chi ha creduto al progetto e a chi ci crederà da qui in avanti: la fiducia è quello che vogliamo avere dai cittadini prima di tutto.