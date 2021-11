“Non sono accettabili e vanno sempre condannati tutti quei comportamenti volti a delegittimare e a offendere il ruolo ed il lavoro del giornalista”

La solidarietà del sindaco Andrea Sisti alla giornalista Antonella Manni

(DMN) Spoleto – il giorno dopo l’atto intimidatorio nei confronti della giornalista de Il Messaggero, Antonella Manni, il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, ha voluto esprimere la propria solidarietà e quella dell’intera amministrazione comunale.

Esprimo piena e totale solidarietà alla giornalista Antonella Manni del Messaggero – ha scritto il sindaco in una nota inviata alle redazioni – per l’inqualificabile atto intimidatorio di cui è stata vittima nella giornata di ieri.

La libertà di stampa, – sottolinea Sisti – che rappresenta l’espressione della più ampia libertà di pensiero riconosciuta dalla nostra Costituzione, assume un rilievo fondamentale in un sistema democratico come il nostro. Non sono quindi accettabili e vanno sempre condannati tutti quei comportamenti volti a delegittimare e a offendere il ruolo ed il lavoro del giornalista.

Nella nostra comunità – prosegue il primo cittadino– i giornalisti e le giornaliste svolgono con grande dignità e professionalità il proprio lavoro, adempiendo quotidianamente ad un’opera di informazione su temi di interesse pubblico che ritengo quanto mai fondamentale.

Da parte mia, – conclude Sisti – in qualità di sindaco e della giunta il mondo dell’informazione avrà sempre interlocutori seri ed affidabili, sempre nel pieno rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità.