Sisti: “Alla ex Maran va garantita una prospettiva di sviluppo”

Il Sindaco di Spoleto ha partecipato all’incontro in Regione

“Da più di un anno stiamo seguendo con grande attenzione, insieme alle rappresentanze sindacali, l’evolversi della situazione della ex Maran. Qualsiasi cambiamento in seno alla proprietà dovrà necessariamente garantire una prospettiva di lavoro per i 149 dipendenti”.

Così il sindaco Andrea Sisti, che ieri, martedì 11 luglio, ha partecipato, insieme al consigliere comunale Alessandro Cretoni, all’incontro svoltosi a Perugia tra l’assessore regionale Michele Fioroni, Francesca Carafa di Ixigest e i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil.

“Abbiamo evidenziato che dal 2016 il Comune di Spoleto, a seguito degli eventi sismici, è all’interno dell’area cratere che prevede strumenti agevolativi sia di natura fiscale che previdenziale che possono aiutare le aziende. Vogliamo un piano aziendale forte e di prospettiva in un mercato fortemente in evoluzione che certamente non spaventa il personale altamente professionalizzato della ex Maran.

In questi ultimi anni i lavoratori hanno continuato a garantire, con serietà e professionalità, il buon andamento dell’azienda, anche a fronte di sacrifici importanti in termini economici. Oggi va data una prospettiva di mantenimento prima e di sviluppo poi ad una realtà importante per l’economia del nostro territorio.

La scorsa settimana, in vista dell’incontro di ieri, ho avuto un confronto con i sindacati nel corso del quale ho garantito l’impegno dell’amministrazione comunale affinché questa fase delicata non vada a scapito delle donne e degli uomini che lavorano in un’azienda nata e cresciuta a Spoleto”.