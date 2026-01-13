ANCE Umbria – Associazione Nazione Costruttori Edili – torna a chiedere con forza e con urgenza alle Istituzioni che venga ripristinato all’Istituto “Spagna – Campani” di Spoleto il corso CAT (Costruzioni Ambiente e Territorio, ex scuola per geometri), assente nella città del Festival dal 2017.

“Il territorio dello Spoletino – ricorda il presidente di ANCE Umbria, Albano Morelli – è uno dei pochissimi nel panorama regionale a non formare questa figura professionale che è ancora fondamentale nel mondo delle costruzioni. Rendendo di fatto impossibile il ricambio generazionale. Tra l’altro – ricorda Morelli – in un territorio interessato dagli interventi della ricostruzione post-sisma e quindi con una notevole mole di lavoro a carico dei professionisti. Cosa che sta determinando ritardi nell’attivazione e nella prosecuzione di molti cantieri”.

“Ma la carenza di giovani geometri nello Spoletino – prosegue Morelli – crea difficoltà anche per le imprese di costruzioni del territorio impegnate in tutte le tipologie di lavori. Imprese di costruzioni nelle quali, anche con le innovazioni tecnologiche introdotte in un settore in continua evoluzione, la figura del geometra resta essenziale. Non a caso – prosegue Morelli – ANCE Umbria ha promosso la Rete ScuolANCE alla quale hanno aderito tutti gli Istituti umbri con indirizzo CAT, al fine di favorire le iscrizioni di giovani, facendo conoscere ai ragazzi e alle loro famiglie la qualità del lavoro richiesto e le opportunità professionali ed economiche per i futuri geometri”.

Ad ulteriore conferma di quanto ANCE Umbria ritenga indispensabile la figura del geometra, la collaborazione avviata con i Collegi Geometri e Geometri Laureati delle province di Perugia e di Terni, con i quali sarà siglato a breve un protocollo e verrà elaborata una proposta formativa congiunta da offrire agli istituti con indirizzo CAT della regione.

Anche in vista delle iscrizioni al prossimo anno scolastico, Morelli invita i ragazzi e le famiglie a valutare le opportunità offerte dalle scuole con indirizzo CAT. Tra le quali, purtroppo, anche quest’anno non ci sarà Spoleto.

Conclude infatti il presidente Albano Morelli: “A questo importante lavoro fatto da ANCE Umbria insieme agli Istituti di tutta la regione manca, tra i pochi, il territorio spoletino. Ed è per questo che torniamo a chiedere alle Istituzioni preposte che all’Istituto ‘Spagna-Campani’ venga ripristinato l’indirizzo CAT nell’interesse del territorio e della sua economia”.