Sisma: disposta la chiusura delle scuole per giovedì 7 dicembre

Chiusi anche i centri diurni socio-riabilitativi per disabili minori e adulti e per anziani non autosufficienti

A seguito degli eventi sismici che dalle ore 14.00 di mercoledì 6 dicembre stanno interessando il territorio comunale (oltre 30 scosse di terremoto con magnitudo fino a 3.0 della scala Richter), il sindaco di Spoleto Andrea Sisti ha disposto, per la giornata di giovedì 7 dicembre, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, e in genere le attività per i minori, compresi i servizi educativi 0-3 anni (asili nido pubblici e privati) ed i centri diurni socio-riabilitativi per disabili minori e adulti e per anziani non autosufficienti.

L’ordinanza sindacale di chiusura delle scuole è in fase di predisposizione e a breve verrà pubblicata all’Albo pretorio online del Comune di Spoleto.