Sisma 2016, approvati i progetti per le camere mortuarie di Eggi, Valle San Martino e San Giacomo

Approvati i progetti esecutivi per gli interventi che interesseranno i cimiteri di Eggi, Valle San Martino e San Giacomo. Il passaggio è avvenuto la scorsa settimana in occasione dell’ultima seduta della giunta comunale. Nello specifico si tratta di lavori di riparazione del danno e di rafforzamento dei locali delle Camere Mortuarie a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio spoletino nel 2016.

Con l’ultimazione della fase progettuale, gli uffici tecnici del Comune di Spoleto potranno adesso lavorare alla predisposizione della gara per l’aggiudicazione dei lavori che, indicativamente, verranno eseguiti tra la fine del 2024 e l’inizio del prossimo anno.

Gli interventi, che complessivamente ammontano a € 65.187,00 (per ciascuna Camera Mortuaria sono previsti lavori per € 21.729,00), consentiranno, per quanto riguarda i cimiteri di San Giacomo e Valle San Martino, il rifacimento delle coperture, mentre a Eggi sarà possibile riparare le lesioni causate dal terremoto alle murature portanti.

Parallelamente il Comune di Spoleto sta lavorando all’avviso per le aree cimiteriale che verrà pubblicato entro la fine dell’anno. I cimiteri interessati saranno quelli di santa Croce, San Brizio, Valle San Martino, Monte Martano, San Severo, Strettura, Terzo La Pieve, Eggi, Cese, Pompagnano e Azzano-Beroide. ​