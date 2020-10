Sir, Seba Solè: “Bene i primi due set, nel terzo ci ha pensato il nostro bomber”

Il blitz di Verona nelle parole del centrale, ex della sfida: “È stata la partita che ci aspettavamo, difficile. Abbiamo visto tutti quello che ha fatto Leon, ha lavorato per la squadra e ha dimostrato quanto è forte”. Mercoledì con Cisterna su Raisport, fischio d’inizio alle ore 20:40

Un blitz in piena regola, dopo un’ora e mezza di gioco sempre molto equilibrato, quello compiuto ieri all’Agsm Forum dalla Sir Safety Conad Perugia capace di espugnare in tre set il campo della NBV Verona.

Risultato molto importante per Heynen ed i suoi ragazzi che hanno saputo far fronte ad un avversario agguerrito e di qualità con le loro consuete armi tecniche e con una prova temperamentale di grande sostanza. Risultato che tiene Perugia in vetta alla classifica.

“È stata la partita che ci aspettavamo, difficile”, dice Sebastian Solè sul match di ieri. “Loro erano in forma e belli carichi, noi nei primi due set siamo stati però sempre sul pezzo, combattendo e portandoli a casa con delle belle giocate. Nel terzo abbiamo avuto un calo per certi versi fisiologico, cosa su cui dobbiamo certamente migliorare, mentre loro hanno alzato il livello in particolare con Kaziyski. Poi alla fine ci ha pensato il nostro bomber…”.

Già, perché sul 23-20 del terzo parziale, in battuta è andato Leon. E non è più uscito dai nove metri.

“Cosa ho pensato con Leo (Leon, ndr) in battuta sul 23-20? Ero convinto che avrebbe fatto qualcosa di importante, ma onestamente mi stavo anche preparando per il quarto set. Abbiamo visto tutti quello che ha fatto, ha lavorato per la squadra, ha fatto una serie al servizio che ci ha portato alla vittoria e ha dimostrato quanto è forte. Gli faccio i complimenti!”.