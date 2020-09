Sir, salta il test con Cisterna, domani al PalaBarton arriva la Lube

Motivi di carattere organizzativo alla base dell’annullamento. Organizzato per domani pomeriggio, rigorosamente a porte chiuse nel rispetto del protocollo, un allenamento congiunto sempre al PalaBarton con Civitanova

Si modifica il programma di questa seconda parte della settimana per la Sir Safety Conad Perugia.

Annullato per motivi di carattere organizzativo l’allenamento congiunto previsto oggi pomeriggio con la Top Volley Cisterna. La squadra si ritroverà regolarmente nel pomeriggio a Pian di Massiano per una seduta di lavoro tecnico sotto le direttive di coach Heynen.

Domani pomeriggio invece programmato un allenamento congiunto con la Cucine Lube Civitanova. Dopo i due test svolti la scorsa settimana in terra marchigiana, i giocatori di coach De Giorgi rendono la visita ai Block Devils per un allenamento congiunto che si svolgerà, rigorosamente a porte chiuse nel rispetto del protocollo, nel pomeriggio di domani al PalaBarton di Perugia.