I giovani della Sir Safety Monini chiudono nella top ten delle migliori formazioni d’Italia alle finali nazionali di categoria

L’opposto Iovieno miglior realizzatore della manifestazione con 98 punti

Eccellente risultato per il settore giovanile targato Sir Safety Monini Perugia nelle finali nazionali under 19 disputate in questo fine settimana a Fano.

I giovani Block Devils chiudono la loro bella avventura stagionale con il decimo posto assoluto, entrando nella top ten delle migliori formazioni d’Italia. Un piazzamento di enorme prestigio al cospetto del gotha del movimento giovanile italiano, un piazzamento frutto del grande lavoro di tutto il settore giovanile e della grande sinergia creata per il movimento dall’unione tra Perugia e Spoleto.

Nelle “Finals” di Fano i ragazzi della coppia tecnica Piacentini-Di Titta hanno dovuto subito scontrarsi, nel girone certamente di ferro rispetto agli altri tre, contro due corazzate come Treviso (poi campione d’Italia) e Modena. E lo hanno fatto con spregiudicatezza e mettendo comunque in mostra le loro qualità e la loro compattezza. Le sconfitte 0-3 contro Treviso (23-25, 17-25, 18-25) ed 1-3 contro Modena (25-20, 16-25, 16-25, 22-25) hanno portato i Block Devils nella fase per i piazzamenti dal nono al dodicesimo posto. Nella semifinale contro Roma è arrivato il successo 3-2 al termine di una maratona infinita (34-32, 22-25, 16-25, 25-23, 15-12), stesso trend nella finale 9/10 posto contro Napoli dove i bianconeri sono usciti sconfitti 2-3 a testa altissima (22-25, 26-24, 25-18, 24-26, 6-15).

Alla fine arriva dunque un decimo posto che rappresenta un risultato importante per il settore giovanile bianconero ed umbro in generale e che è il giusto premio per il lavoro e la passione dei ragazzi che hanno potuto vivere un’esperienza bellissima per la loro crescita sportiva ed umana. Al termine della manifestazione ecco anche la ciliegina sulla torta con l’opposto Iovieno che chiude in vetta alla speciale classifica dei migliori realizzatori di tutto il torneo con 98 punti in quattro gare.

Questa la rosa dell’under 19 Sir Safety Monini Perugia alle finali nazionali di categoria:

Stambuco, Fagotti, Bartolini, Lechtarski, Menchetti, Vinti, Caridi, Brilli, Iovieno, Guerrini, Palazzetti, Basco, Brozzi, Vindice (libero), Broccatelli (libero).

All. Piacentini – Di Titta