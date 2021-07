Sir Safety Monini, l’Under 19 vola alle finali nazionali

Grande impresa dei giovani bianconeri che, dopo aver conquistato il titolo regionale, vincono anche la fase interregionale contro Civitanova e Chieti ed entrano tra le migliori dodici d’Italia. Da venerdì 9 a domenica 11 a Fano si scende in campo per il tricolore di categoria

Grande risultato per il settore giovanile targato Sir Safety Monini Perugia. Dopo aver conquistato i titoli regionali nelle categorie under 15, under 17 ed under 19 e dopo aver sfiorato lo scorso fine settimana l’accesso alla finale nazionale con l’under 15 uscita all’ultimo tuffo nella fase interregionale (vittoria con Ortona, sconfitta in quattro set con Fano), è festa grande per i ragazzi dell’under 19 guidati in panchina dai tecnici Piacentini e Di Titta. Nella fase interregionale svoltasi tra sabato e domenica a Fano, i giovani Block Devils hanno confermato la loro grande crescita imponendosi con autorità contro i parietà della Cucine Lube Civitanova e del Volley Teate Chieti e staccando il biglietto per le finali nazionali a dodici in programma proprio a Fano da venerdì 9 a domenica 11 luglio.

Percorso netto dei ragazzi bianconeri, gruppo nato dalla proficua collaborazione giovanile tra Perugia e Spoleto. Un gruppo affiatato e ben assortito che, nel primo match di sabato, si è imposto 3-1 (23-25, 25-16, 25-15, 25-17) su Civitanova mettendo già un primo importante tassello per la qualificazione. Opera completata poi ieri pomeriggio contro Chieti superata ancora con il punteggio di 3-1 (23-25, 25-16, 25-22, 25-11). Una volta caduto l’ultimo pallone, festa grande in campo con i ragazzi a saltare ed esultare tutti insieme per il raggiungimento di un obiettivo fortemente cercato e voluto e soprattutto ampiamente meritato.

L’efficacia offensiva dell’opposto Iovieno nelle due gare dell’interregionale ha dato grande spinta alla squadra, ma tutti i giocatori della coppia Piacentini-Di Titta meritano un grande applauso per aver portato, ognuno indistintamente, il proprio fondamentale mattoncino per la conquista delle finali nazionali.

Finali che sono già all’orizzonte con l’asticella che si alza ancora di più per la Sir Safety Monini Perugia. I giovani Block Devils sono infatti stati inseriti nel girone C con le corazzate Volley Treviso e Modena Volley, due avversari di notevole spessore tecnico e fisico, due avversari da affrontare con la stessa spensieratezza e voglia di lottare dimostrata per tutta la stagione.

Questa la rosa dell’under 19 Sir Safety Monini Perugia approdata alle finali nazionali di categoria:

Stambuco, Fagotti, Bartolini, Lechtarski, Menchetti, Vinti, Caridi, Brilli, Iovieno, Guerrini, Palazzetti, Basco, Vindice (libero), Brozzi (libero).

All. Piacentini – Di Titta