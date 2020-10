Sir, Plotnytskyi: “Tre punti importanti, ora testa alla prossima”

Dopo la vittoria di ieri sera a Piacenza, parla il martello ucraino, tra i migliori dei suoi. “Abbiamo fatto un bel lavoro in allenamento negli ultimi giorni tenendo soprattutto un livello in palestra sempre molto alto. La mia prestazione? Faccio il mio lavoro per la squadra, mi alleno per questo e sono contento della mia prova”. Soddisfatto anche il centrale Fabio Ricci che rimarca l’ottimo lavoro fatto nel fondamentale del muro: “Grozer ed i due posti quattro erano certamente i riferimenti più importanti dell’attacco di Piacenza e credo che li abbiamo toccati, murati ed in generale tenuti bene”. Già oggi pomeriggio si torna al lavoro in vista del match di mercoledì contro Padova

Rientrata nella notte da Piacenza, torna già oggi pomeriggio al PalaBarton la Sir Safety Conad Perugia.

Rientro quando mai piacevole per i Block Devils, capaci di violare in quattro set l’ostico PalaBanca ieri sera di portare a casa tre punti importantissimi contro un avversario di ottima caratura tecnica che ha venduto cara la pelle.

Ma Perugia, ancora orfana di Atanasijevic e Russo, ha messo sul taraflex una prestazione importante sotto il profilo tecnico e soprattutto ha dimostrato un carattere di acciaio. Vedi il finale punto a punto del primo set e soprattutto il quarto parziale quando si è messa alle spalle la sconfitta nel terzo riprendendo il filo del proprio gioco con la serenità dei forti.

Un segnale davvero importante per coach Heynen ed un sintomo che la squadra comincia a conoscersi e ad acquisire consapevolezza nei propri mezzi e nelle proprie capacità.

Dal blitz del PalaBanca parlano due dei protagonisti in campo.

“Sapevamo che non era facile vincere a Piacenza contro un avversario allestito per fare bene”, dice Fabio Ricci, l’uomo degli ultimi due punti della gara. “Ma credo che abbiamo giocato molto bene. Peccato magari per il terzo set, nel quale abbiamo commesso qualche errore di troppo, poi però nel quarto abbiamo ripreso a fare il nostro gioco e ci portiamo a casa tre punti importanti. Molto bene il muro? Grozer ed i due posti quattro erano certamente i riferimenti più importanti dell’attacco di Piacenza e credo che li abbiamo toccati, murati ed in generale tenuti bene. C’è ancora tanto da fare in palestra, ma il percorso è quello giusto”.

“Abbiamo fatto un bel lavoro in allenamento negli ultimi giorni – dice invece Oleh Plotnytskyi – tenendo soprattutto un livello in palestra sempre molto alto. Ieri nel terzo set abbiamo avuto qualche pausa, ma poi nel quarto abbiamo ripreso a macinare gioco molto bene. Sono tre punti importanti ed ora ci prepariamo alla prossima partita”.

Plotnytskyi ha strabiliato a Piacenza con una prova eccellente sia in ricezione che in attacco, senza dimenticare i suoi turni dai nove metri.

“Questo è il mio lavoro per la squadra”, sorride Oleh. “Mi alleno per questo e sono contento della mia prestazione. L’intesa con Dragan (Travica, ndr) va molto meglio, altre due o tre partite e penso che sarà ottimale”.

Come detto la squadra nel pomeriggio si ritroverà a Pian di Massiano per una seduta di lavoro fisico e tecnico e per preparare il prossimo match in programma. I ritmi serrati di questa fase infatti non concedono soste e rilassamenti e già dopodomani i Block Devils saranno in campo per la terza di Superlega ospitando al PalaBarton la Kioene Padova, capace di una partenza di stagione sprint. Ancora Ricci:

“Gare come quella di mercoledì con Padova sono gare sempre difficili per noi. Loro verranno a Perugia liberi di testa e giocheranno la loro pallavolo al massimo, rischiando il tutto per tutto. Noi dobbiamo continuare a vincere e proseguire per la nostra strada”.

DOMANI SERA TORNA SOTTORETE. OSPITE IL CENTRALE BIANCONERO OMAR BIGLINO

Nuovo appuntamento settimanale domani sera con Sottorete, il programma di approfondimento sui Block Devils condotto da Marco Cruciani sui canali di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia. Ospite della puntata, in onda a partire dalle ore 20:30 sul canale 12, il centrale bianconero Omar Biglino.