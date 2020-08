Sir, ottimo allenamento congiunto a Civitanova

Buone indicazioni per Heynen dal primo dei due test con la Lube all’Eurosuole. Con Atanasijevic e Russo a riposo, si distinguono in attacco Vernon-Evans e Leon. Cinque i set disputati. Si replica domani sempre a Civitanova

È una buona Sir Safety Conad Perugia nel primo dei due allenamenti congiunti dei Block Devils programmati con la Cucine Lube Civitanova.

Nel primo test, disputato oggi pomeriggio all’Eurosuole Forum, i ragazzi di Heynen dimostrano una importante crescita nel gioco e nell’amalgama, nello sviluppo delle varie fasi e nell’intesa tra i reparti ed offrono una prestazione certamente positiva segno della bontà del lavoro svolto in palestra.

Con capitan Atanasijevic e Russo tenuti a riposo, Heynen parte con Vernon-Evans in posto due in diagonale con Travica, con Ricci in coppia con Solè al centro, con Plotnytskyi e Leon schiacciatori e con Colaci nel ruolo di libero. Formazione alla quale il coach fiammingo dà molta continuità con innesti a turno per Ter Horst molto utilizzato in prima linea. Nella seconda parte dell’allenamento congiunto dal quarto set poi spazio per Zimmermann, Sossenheimer e Piccinelli.

Arrivano dalla metà campo perugina risposte confortanti soprattutto nella fase di primo attacco con Travica che gestisce bene la fase offensiva bianconera. Fase offensiva dove si distinguono in particolare Vernon-Evans e Leon (rispettivamente 19 e 16 palloni vincenti) che attaccano con continuità e discrete percentuali. In chiaro miglioramento anche il gioco al centro, con Solè soprattutto che si conferma giocatore di grande qualità in primo tempo, buona la tenuta della seconda linea con Colaci e Plotnytskyi che tengono bene in fase di ricezione e molto interessante l’utilizzo di Ter Horst in prima linea con il martello olandese che sfrutta bene le sue potenzialità tecniche e fisiche in attacco.

Cinque i set disputati con Perugia che fa suo primo e terzo parziale rispettivamente 22-25 e 23-25 e con Civitanova che ha la meglio nella seconda e quarta frazione 27-25 e 25-20. Il quinto set se lo aggiudicano in volata i Block Devils 16-18.

Domani pomeriggio si replica sempre all’Eurosuole Forum.

IL TABELLINO CUCINE LUBE CIVITANOVA – SIR SAFETY CONAD PERUGIA 2-3

Parziali: 22-25, 27-25, 23-25, 25-20, 16-18

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 1, Rychlicki 9, Simon 9, Anzani 4, Juantorena 5, Leal 10, Balaso (libero), Kovar 2, Marchisio (libero), Larizza 4, Diamantini 6, Falaschi 2, Hadrava 12, Yant 11. All. De Giorgi.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica 2, Vernon-Evans 19, Ricci 9, Solè 12, Leon 16, Plotnytskyi 7, Colaci (libero), Ter Horst 10, Piccinelli (libero), Sossenheimer 2, Zimmermann 1. N.e.: Atanasijevic, Russo, Biglino. All. Heynen.

LE CIFRE – CIVITANOVA: 22 b.s., 4 ace, 53% ric. pos., 15% ric. prf., 52% att., 7 muri. PERUGIA: 28 b.s., 3 ace, 49% ric. pos., 18% ric. prf., 52% att., 10 muri.

(foto: Cucine Lube Civitanova)