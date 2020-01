Sir, Leon rinnova il contratto che lo lega a Perugia

Arriva l’atteso rinnovo con l’asso cubano di passaporto polacco che vestirà ancora la maglia numero 9 bianconera per le prossime due stagioni. Le parole raggianti di Wilfredo: “Sono felicissimo, la mia storia con Perugia continua!”

“The King” resta qui!

La Sir Safety Conad Perugia comunica con grande soddisfazione il raggiungimento dell’accordo con Wilfredo Leon che rinnova con la società del presidente Sirci e sarà uno dei pilastri dei Block Devils per le prossime due stagioni!

Un tassello importantissimo quello messo al proprio posto dal club bianconero che corona il lavoro del presidente Gino Sirci e di tutta la dirigenza per far restare al PalaBarton l’asso cubano di passaporto polacco che dunque indosserà la maglia numero 9 di Perugia nelle stagioni 2020-2021 e 2021-2022.

“Sono felicissimo!”, racconta proprio Leon. “Adesso lo possiamo dire, sarò ancora un giocatore di Perugia per le prossime due stagioni. Era quello che volevo, ringrazio la società ed aspetto i nostri tifosi sempre di più al PalaBarton. La mia storia con Perugia continua!”.

Una Coppa Italia ed un Supercoppa Italiana il palmares finora di Leon con i Block Devils, in entrambe le occasioni con il premio di Mvp delle manifestazioni. A questo vanno aggiunti numeri da capogiro realizzati in una stagione e mezza in Italia. 1052 punti, oltre 800 attacchi vincenti, 186 (centoottantasei!) ace e quello stile di gioco tutto caraibico mixato perfettamente con la scuola europea appresa nelle ultime sei stagioni che lo rende giocatore fenomenale ed al tempo stesso spettacolare.

I motivi del rinnovo? Tanti.

Il feeling con la squadra, dove Wilfredo si è inserito alla perfezione e di cui è diventato subito colonna portante.

Il feeling con la tifoseria che lo ha eletto immediatamente (e con darle torto) come uno dei propri beniamini.

Il feeling con la città di Perugia dove “Leo” e la sua famiglia si trovano a meraviglia.

Il feeling con la società che lo ha fortemente voluto e che Leon ha fortemente voluto.

“È con grande piacere – spiega il presidente Sirci – che annunciamo il rinnovo per altri due anni di Wilfredo, un grandissimo giocatore ed una bellissima persona. La conferma di Leon per le prossime due stagioni sarà un vanto per la nostra Superlega che, con la presenza di un campione di questo calibro, assumerà un rilievo ancor maggiore e sarà sempre più il campionato più bello del mondo ed uno spettacolo strepitoso per gli appassionati di pallavolo. Buon divertimento a tutti!”.

Con il rinnovo di Leon la Sir Safety Conad Perugia, seppure estremamente concentrata sul presente e sui prossimi importanti appuntamenti, dimostra la volontà di voler essere ancora grande protagonista nel palcoscenico nazionale ed internazionale e prosegue nella costruzione del proprio futuro. E per i prossimi giorni sono attese ulteriori novità.