Sir, in programma un doppio allenamento congiunto con Civitanova

Domani e giovedì i Block Devils all’Eurosuole contro la Lube di coach De Giorgi per un doppio test molto indicativo sullo stato dei lavori in casa bianconera. Uscito oggi il Protocollo per la ripresa delle attività delle squadre di Serie A di pallavolo



Nuova settimana di lavoro e doppio test in vista per la Sir Safety Conad Perugia.

Dopo la doppia seduta di lavoro di ieri ed il doppio allenamento (al mattino fisico in sala pesi ed al pomeriggio tecnico sul campo centrale del PalaBarton) di oggi, arrivano a metà settimana per i Block Devils due allenamenti congiunti con la Cucine Lube Civitanova.

Domani e dopodomani infatti la comitiva bianconera sarà in campo all’Eurosuole Forum di Civitanova per due test con i padroni di casa dall’alto contenuto tecnico e certamente molto interessanti per coach Heynen per avere un quadro più chiaro sullo stato dei lavori in casa Sir in vista della semifinale d’andata di Supercoppa in programma tra poco più di due settimane.

Il tecnico bianconero porterà a Civitanova tutta la rosa e con ogni probabilità proverà ancora varie soluzioni tattiche e di uomini per far prendere a tutti i giocatori ritmo di gioco e confidenza contro un avversario, aspetti che evidentemente sono mancati nel primo mese e mezzo di preparazione.

Il livello dell’avversario, guidato in panchina da coach De Giorgi ed in regia dall’ex De Cecco, rende la due giorni di Civitanova estremamente probante e significativa e darà ad Heynen le indicazioni per impostare poi il successivo lavoro che porterà Perugia al primo importante appuntamento stagionale.

EMANATO IL PROTOCOLLO PER LA GESTIONE E LA RIPRESA DELLE SQUADRE DI SERIE ALa Federazione Italiana Pallavolo, insieme alle leghe di pallavolo serie A Maschile e Femminile, ha stilato il protocollo per permettere la ripartenza dell’attività delle squadre di alto livello (serie A), sempre nel pieno rispetto della normativa statale e regionale, connessa al rischio di diffusione da Covid-19.Il documento nasce dalla necessità di definire un percorso specifico riservato ai club di pallavolo di serie A, che si aggiunge a quello già stabilito dal protocollo Fipav per la gestione e la ripresa dell’attività delle altre Società.Il nuovo protocollo è stato redatto, tenendo in considerazione le proposte pervenute dalle leghe di Serie A Maschile e Femminile, dalle loro commissioni mediche e dall’AMIV (Associazione Medici Italiani Volley).Lo scopo principale del documento è quello di fornire le massime garanzie, oggi possibili, per gli addetti ai lavori, recependo le indicazioni del CTS, al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio (nuovi casi).Il nuovo protocollo, così come i dettagli sulla documentazione fino ad ora pubblicata, è disponibile nella sezione dedicata sul sito www.federvolley.it