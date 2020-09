Sir, domani allenamento congiunto con Cisterna

Si avvicina un nuovo test per i Block Devils che domani pomeriggio al PalaBarton si confrontano con la formazione pontina di coach Tubertini. Leon protagonista davanti alle telecamere di Raisport

Si avvicina un nuovo allenamento congiunto per la Sir Safety Conad Perugia.

Dopo una prima parte di settimana molto intensa per qualità, ritmo e quantità di allenamenti, domani pomeriggio i Block Devils testano condizione e livello tecnico-tattico al PalaBarton con la Top Volley Cisterna.

L’allenamento congiunto, che nel rispetto del protocollo sarà rigorosamente a porte chiuse, rappresenta un momento molto importante per Vital Heynen ed il suo staff per verificare sul campo i progressi dell’ultima settimana di lavoro. Il tecnico belga cerca risposte sullo stato fisico e tecnico dei suoi ragazzi e vuole vedere miglioramenti nell’amalgama in campo e nella correlazione tra i reparti anche in considerazione del fatto che il primo importante appuntamento ufficiale della stagione, domenica 13 settembre contro Modena per la semifinale d’andata di Supercoppa Italiana, è sempre più vicino.

L’allenamento congiunto di domani sarà un eccellente banco di prova per Perugia anche perché a Pian di Massiano arriva una formazione, la Top Volley Cisterna di coach Tubertini, estremamente arricchita dal mercato estivo dal quale sono arrivati atleti di respiro internazionale, come lo schiacciatore francese Tillie, il regista bulgaro Seganov ed il centrale tedesco Krick, e giocatori italiani di grande qualità come l’opposto Sabbi ed i martelli Randazzo e Cavuto che rendono Cisterna come una delle mine vaganti della prossima Superlega.

LEON PROTAGONISTA DAVANTI ALLE TELECAMERE DI RAISPORT

Mattinata in centro storico per lo schiacciatore bianconero Wilfredo Leon che si è concesso per le vie di Perugia in una intervista al giornalista Maurizio Colantoni davanti alle telecamere di Raisport. Lo schiacciatore cubano di passaporto polacco ha parlato di sé e della sua avventura perugina. L’intervista andrà in onda domattina alle ore 11 nel Tg sport di Rai due e poi sabato pomeriggio nel Tg sport XL delle ore 18:40 sempre su Rai due.