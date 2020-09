Sir al lavoro in vista di Modena, Atanasijevic: “Vogliamo la finale”

Block Devils al PalaBarton per preparare al meglio la semifinale di ritorno della Del Monte®Supercoppa in programma domenica al PalaPanini. L’opposto serbo: “Sicuramente ci aspetta un’altra partita molto difficile. Abbiamo visto nel match d’andata che Modena è un’ottima squadra e che c’è grande equilibrio in campo. Sono convinto che faremo una grande partita”. Tef Channel e Umbria Radio anche questa stagione partner ufficiali dei bianconeri. Perugia sbarca su Twitch



Prosegue la preparazione della Sir Safety Conad Perugia proiettata verso la semifinale di ritorno della Del Monte®Supercoppa in programma al PalaPanini di Modena domenica 20 settembre alle ore 18:00.

La squadra, che si è ritrovata al PalaBarton martedì per dare il via al lavoro settimanale, ha fatto il punto sulla sfida d’andata ed ha subito indirizzato l’attenzione e la concentrazione sulle situazioni di gioco e sui fondamentali dove è necessario crescere in vista di un match, quello di Modena, molto difficile.

Non inganni infatti il rotondo risultato dell’andata a Pian di Massiano. Per due set abbondanti c’è stata grande battaglia e c’è stato grande equilibrio con pochi palloni che hanno fatto pendere la bilancia dalla parte bianconera.

Oltretutto la formula non concede passi falsi e passaggi a vuoto. I Block Devils per passare il turno ed accedere alla finalissima della competizione hanno bisogno di almeno due set e quindi è chiaro che bisogna scendere in campo senza fare calcoli di sorta, ma al contrario spingere forte fin dal primo pallone per cercare la vittoria.

Il match d’andata ha messo in evidenza una discreta qualità generale in battuta ed a muro, aspetti che hanno consentito alla squadra di Vital Heynen di avere una buona fare break. Al tempo stesso si sono evidenziati alcuni problemi di amalgama e di sincronismi (cosa piuttosto naturale all’inizio della stagione) ed una fase di primo attacco che può certamente crescere. C’è di buono che tutta la rosa ha dato risposte importanti e confortanti, in particolare pensando alle due assenze di rilievo in casa bianconera con il tecnico belga che ha dovuto fare a meno di capitan Atanasijevic e di Russo.

È proprio Atanasijevic a parlare della sfida di domenica al PalaPanini:

“Sicuramente ci aspetta un’altra partita molto difficile. Abbiamo visto nel match d’andata che Modena è un’ottima squadra e che c’è grande equilibrio in campo. Sono convinto che faremo una grande partita, ci stiamo preparando al meglio. Dove si giocherà la qualificazione? Al netto del fatto che ovviamente dobbiamo migliorare e crescere in tanti aspetti, sicuramente la battuta potrà essere decisiva. Ma credo che alla fine la cosa che ti fa vincere le partite è la determinazione, il carattere, la voglia di vincere che metti in campo e che è una caratteristica della nostra squadra. Andare in finale è il nostro obiettivo e faremo di tutto per arrivarci”.

TEF CHANNEL E UMBRIA RADIO ANCORA PARTNER UFFICIALI DELLA SIR SAFETY CONAD PERUGIASaranno ancora Tef Channel ed Umbria Radio rispettivamente la Tv e la Radio ufficiali della Sir Safety Conad Perugia. Rinnovato l’accordo per questa stagione con i due network perugini per un sodalizio che accompagnerà dunque anche in questa stagione appena iniziata i tifosi bianconeri che potranno seguire via radio in diretta i match dei Block Devils sulle frequenze di Umbria Radio e rivederli in prima differita sui canali di Tef Channel.LA SIR SAFETY CONAD PERUGIA SBARCA SU TWITCHLa Sir Safety Conad Perugia sbarca su Twitch, la famosa piattaforma di streaming online detenuta da Amazon. I Block Devils faranno così compagnia ad altri grandi colossi dello sport mondiale, proponendo online diversi contenuti esclusivi. Un’opportunità unica per i fan per non perdersi nessun evento live proposto dal club.Negli ultimi anni il club bianconero sta individuando sempre nuovi modi per poter comunicare e raggiungere meglio i propri tifosi.Con la recente apertura del canale Telegram e lo sbarco su Twitch, una delle piattaforme del momento e tra le più importanti per quanto riguarda il live-streaming, è chiara l’intenzione della società di aumentare la propria brand awareness e fornire il maggior numero di servizi, aumentando così il legame con i propri tifosi.

Per accedere alla pagina Twitch societaria ecco il link https://www.twitch.tv/sirsafetyperugia