‘Sipario! Dietro le quinte di un’emozione’, alla scoperta del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti e del Caio Melisso

XVIII Giornata Nazionale del Trekking Urbano: Spoleto domenica 31 ottobre alle ore 10.00

Il percorso che Spoleto ha scelto in occasione della XVIII Giornata Nazionale del Trekking Urbano è una speciale e insolita perlustrazione del rapporto tra la città e il teatro – un binomio storico e identitario – indagato però da una prospettiva particolare.

Una narrazione di fatti poco noti, misconosciute curiosità, gustose spigolature di una storia spesso in minore ma specchio della spoletinità, raccontata attraverso personaggi popolari e singolari della Spoleto del recente passato.



Un cammino di scoperta che si svolge nel “dietro le quinte” del Teatro (inteso sia come forma artistica e rappresentativa sia come luogo fisico e architettonico), in compagnia di figure di spoletini più o meno noti che ad esso hanno legato indissolubilmente il loro nome. Un viaggio per conoscere meglio aspetti e particolarità di una lunga e gloriosa tradizione teatrale con particolare riguardo alle maestranze spoletine, così come scorci inediti, prospettive particolari e insoliti dettagli dei tre magnifici teatri di Spoleto.

PROGRAMMA | Domenica 31 ottobre

Ore 10.00 – Incontro in piazza Libertà, accesso al teatro Romano: storia del teatro e delle sue vicende archeologiche e artistiche.

Ore 11.00 – Continuazione del trekking in direzione del Teatro Nuovo e rievocazione di alcuni episodi legati al dietro le quinte degli spettacoli e il ruolo dei tecnici e delle maestranze.

Ore 12.00 – Proseguimento verso piazza Duomo e visita del Teatro Caio Melisso con accesso eccezionale ad alcuni luoghi del palcoscenico. Per l’occasione verrà celebrata attraverso la lettura di Fausto Manasse la figura di Alberto Talegalli.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione:

Ufficio IAT Spoleto – 0743 218620 – info@iat.spoleto.pg.it

L’evento è organizzato in ottemperanza della normativa anti-Covid19.