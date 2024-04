Sinalunga Bike, l’MTB Spoleto esulta per il 1° posto assoluto di Chiara Crispini

Sugli splendidi sentieri vicini a Siena domenica è andata in scena la 30° edizione della classica Sinalunga Bike, valida come terza prova del circuito UmbriaTuscany. Più di 1000 i bikers in partenza, che si sono cimentati con i percorsi a disposizione, belli e veloci, con le salite brevissime tipiche della zona. Per la prima volta quest’anno nessun problema di fango, anche se non è stato facile confrontarsi con il gran numero di partenti.

Prova del MTB Spoleto trascinata dalle ragazze: Chiara Crispini, 1° assoluta nel corto, e Ursula Arcangeli, 7° di categoria e classificata tra le prime venti assolute. Tra gli uomini un ottimo Alessandro Desantis 15° nella èlite. Si sono battuti Piermatti e Crispini nella M3 (23° e 35°); un po’ più attardato Castrica (ma comunque nei 100).

Prossimo appuntamento il 5 maggio a Gualdo Tadino, per la GF San Pellegrino, dove si tornerà a concorrere per la Umbria Marathon 2024.