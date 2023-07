Simone Rosi sarà il capitano della Ducato Futsal anche in C1!

Altra soddisfazione: la vittoria della Coppa Disciplina

Si aggiunge un’altra soddisfazione alla stagione 2022-2023 della Ducato Futsal Spoleto, che ha visto ufficializzata nei giorni scorsi la sua vittoria nella Coppa Disciplina relativa al girone A di serie C2; cosa che si va ad aggiungere al primo posto in campionato che ha decretato la promozione degli spoletini in serie C1.

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento – dice il capitano Simone Rosi – perché, ad inizio stagione, il presidente Zicavo ci aveva fatto capire quanto fosse importante, per la società, il rispetto di determinati principi di correttezza per chi avesse indossato la maglia della Ducato”.

Unica squalifica subita è stata proprio quella di Rosi per somma di ammonizioni…

“Mi viene un po’ da ridere per questa cosa, ma il ruolo di capitano non è facile e spesso uno si fa prendere un po’ dalla frenesia del gioco. E capita di ricevere il cartellino giallo”.

La prossima stagione ripartirà da alcuni punti fermi e la prima conferma è stata proprio quella di Rosi.

“Continueremo questa esperienza anche in C1, con la stessa passione dello scorso anno; con la voglia di fare bene e di dare tutto per questa maglia e questa città. La società sta lavorando per migliorare la rosa, ma sa di poter contare sul gruppo che ha vinto la serie C2 e che rappresenta un’ottima base di partenza”.