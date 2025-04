Simone Rosi: “L’obiettivo è portare Spoleto dove merita, in un campionato nazionale. Non penso a smettere…”

Raggiungiamo Simone Rosi, impegnato sul sintetico di San Giacomo mentre, insieme ad Alessandro Scaramucci e Marco Stramaccioni, sta gestendo uno splendido gruppo di bambini di 8-9 anni nei loro primi approcci ad un pallone. Anche questo è il mondo Ducato: mettere a disposizione della scuola calcio l’esperienza nel futsal, per dare una preparazione più completa. E sono gli stessi bambini che, con i loro genitori, riempiono le gradinate del PalaRota quando Rosi e compagni sono protagonisti del parquet.

“Il nostro pubblico continua a fare la differenza – dice il capitano della Ducato Spoleto Futsal – e non possiamo che ringraziarli per il loro calore e la loro fedeltà. La nostra realtà è così viva grazie a queste persone e agli sponsor che sostengono il nostro progetto”.

E qui stanno anche le motivazioni a continuare di un gruppo di “vecchietti” over 40…

“L’obiettivo è portare Spoleto dove merita, in un campionato nazionale. Questo sogno, insieme al supporto dei tifosi, finora mi ha impedito di pensare all’età e agli acciacchetti fisici (Rosi è mancato un mese per colpa di un malanno al ginocchio in gennaio ndr). Anche dal punto di vista mentale, non sento la spinta a smettere ed il finale della nostra stagione è stato veramente confortante”.

Ed ecco inizia il momento dei rimpianti…

“La stagione è stata positiva nel complesso; e, soprattutto nel girone di ritorno, abbiamo espresso un bel calcio a cinque. Rimane la sensazione di aver perso qualche punto per strada e il rammarico di non avere giocato i play off nel nostro momento migliore”.

Qui entra in ballo il grande impegno di un gruppo che si allena tre volte a settimana la cui preparazione esce alla distanza.

“Ci siamo già accordati con il mister per migliorare un po’ per i primi impegni, compresa la Coppa Italia, per evitare di avere le gambe pesanti all’inizio. Se vogliamo alzare l’asticella, conteranno anche i particolari”.

Insomma lo sguardo è rivolto già al futuro e non solo per gli occhi entusiasti dei bambini che si stanno allenando…