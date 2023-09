Simone Rosi carica la Ducato Futsal: “Questa nuova categoria non ci spaventa”

Sabato il primo impegno ufficiale in Coppa Italia: alle 15 al PalaRota arriva la RSA Città di Rieti

Finalmente ci siamo! Dopo la preparazione, è tempo per la Ducato Futsal Spoleto di buttarsi nella avventura targata serie C1. Come consuetudine, si partità con la Coppa Italia e sabato arriverà, nella città del Festival, la RSA Città di Rieti, compagine che, proprio come la squadra di De Moares, ha vinto il proprio girone di serie C2; una gruppo già forte, rinforzato sul mercato per essere protagonista anche nella categoria superiore.

“Si inizia un nuovo anno – dice capitan Rosi – con tanta voglia e determinazione; siamo belli carichi e questa nuova categoria non ci spaventa, sapendo della necessità di prenderla in modo adeguato, perché le squadre sono più preparate sia fisicamente che dal punto di vista tecnico-tattico”

Un anno in più di esperienza potrebbe fare la differenza per il gruppo Ducato.

“Noi siamo cresciuti tanto, è vero, e abbiamo ancora dei margini. L’innesto dei giovani sta andando bene, perché c’è un continuo confronto tra la vecchia guardia ed i ragazzi. Credo che il segreto sarà prendere questa stagione come una neo-promossa, con umilità e determinazione. La coppa sarà un bel banco di prova, anche perché lo scorso anno non è andata bene e c’è voglia di andare avanti e giocarcela”

Intanto, per sabato, ci sarà qualche problema di formazione, con Vasilache squalificato e qualche acciaccato, il cui utilizzo sarà deciso in extremis.

L’appuntamento è il consueto: PalaRota ore 15.